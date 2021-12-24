Совфед одобрил закон об электронном паспорте болельщика Фото: Андрей ВДОВИН

В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил закон о введении с 1 июня следующего года паспорта болельщика (Fan ID) для доступа на соревнования.

Fan ID представляет из себя электронный документ, необходимый для идентификации зрителя или участника соревнования. Такое документ необходим для обеспечения безопасности спортивного мероприятия, а оформить его можно будет через портал Госуслуг. В паспорте болельщика можно будет увидеть историю действий его обладателя на спортивных мероприятиях.

Напомним, Fan ID применялся в России на матчах Кубка Конфедераций 2017 года, а также на чемпионате мира в 2018 году. Данный документ должен был получить каждый болельщик для просвещения матчей.

Как писал сайт kp.ru, заместитель министра спорта РФ Андрея Федорова сообщил, что на реализацию инициативы будет потрачено около 770 миллионов рублей, которые пойдут на адаптацию уже действующего на стадионах оборудования.