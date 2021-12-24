Захарова призвала генсека ООН запустить арбитражный трибунал в отношении США из-за захвата дипсобственности России

Мария Захарова. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва призывает генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреша немедленно запустить арбитражный трибунал в отношении Вашингтона из-за задержек с выдачей виз и захваченной дипломатической собственности. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«От господина Гуттереша требуется, чтобы он как гарант соглашений 1947 года незамедлительно предпринял практические шаги по официальному запуску процедуры арбитража против США», - заявила дипломат.

Ранее Захарова сообщила, что США продолжают отказывать российским дипломатам в доступе к российской дипломатической собственности, указав на то, что озвучивалась даже идея ее продать. Представитель внешнеполитического ведомства отметила, что российская дипсобственность, несмотря на статус, была подвергнута обыскам со взломом дверей. По ее словам, на сегодняшний день недвижимость фактически захвачена.