В Китае оценили смелость заявлений Путина в отношении Запада

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайцы понимают и одобряют жесткие заявления президента России Владимира Путина в отношении Запада, в том числе ответ на угрозу расширения НАТО в восточном направлении, сообщает газета Global Times в публикации, посвященной большой ежегодной пресс-конференции российского лидера.

"Владимир Путин раскритиковал наглую ложь Запада и подчеркнул, что страна вынуждена принимать жесткие решения, поскольку у нее нет пространства для уступок", - говорится в материале.

Китайские журналисты отметили, что такая позиция спровоцирована угрозой расширения НАТО на фоне напряженных отношений Москвы и Киева. Многие китайцы понимают обеспокоенность России и поддерживает ее жесткую позицию, так как она продиктована отстаиванием суверенитета и национальной безопасности Российской Федерации.

"Многие простые китайцы одобрительно воспринимают смелость Путина в отстаивании национальных интересов России, при том что США также продвигаются к районам, подобным Южно-Китайскому морю и Тайваню, угрожая суверенитету и безопасности Китая", - пишет издание.

Как ранее писал сайт kp.ru, Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря 2021 года заявил, что НАТО длительное время не реагировал на озабоченность России в связи с расширением Североатлантического альянса, и именно поэтому стране необходимы гарантии безопасности.

"Зачем поддерживать террористические организации на Кавказе? Зачем это надо было делать? Попытка дальнейшего развала. А потом начали расширять НАТО на Восток. Нам говорили — не надо этого делать, а где это написано? "Где бумажка? Нету? Идите вы своими озабоченностями, будем делать что считаем нужными", - заявил Путин.

Он также подчеркнул, что западные страны должны немедленно дать Москве гарантии безопасности.

Кроме того, Путин заявил, что Запад "плевать хотел" на интересы жителей полуострова Крым. Он указал на то, что крымчане по своей воле решили вернуться в состав России. По мнению Путина, критика такого решения не вяжется с заявлениями Запада о "борьбе за демократию".