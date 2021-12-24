Совфед одобрил закон о внесудебной блокировке сайтов, продающих сертификаты о вакцинации Фото: REUTERS

В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил закон, который разрешает внесудебную блокировку сайтов, продающих поддельные документами, включая сертификаты о вакцинации от коронавируса и результаты ПЦР-тестов, а также оправдывающих экстремизм и распространяющих ложные сообщения о терактах.

Как писал сайт kp.ru, поправка в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» предусматривает внесудебную блокировку сайтов, которые продают поддельные сертификаты о вакцинации от коронавирусной инфекции, а также результаты ПЦР-тестов, дипломы о высшем образовании, военные билеты и водительские права. Кроме того, данный документ переводит единую биометрическую систему в статус государственной информационной системы.

Процедура блокировки таких ресурсов будет проходить через генпрокурора России или его заместителя, которые смогут обратиться в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к подозрительным ресурсам, предлагающим поддельные документы, «предоставляющие права или освобождающие от обязанностей».