Голосовой помощник «Алиса» поможет россиянам подготовиться к Новому году

«Алиса» поможет россиянам подготовиться к Новому году Фото: Яндекс

Голосовой помощник «Алиса» научилась предлагать идеи для новогодних подарков, создавать уникальные открытки и сочинять сказки. Об этом сообщила пресс-служба «Яндекса».

Чтобы получить подсказку о подарке нужно ввести в поиск «что подарить» и указать для кого предназначен сюрприз. Идеи генерируются при помощи нейронных сетей, которая умеет подбирать по смыслу слова и продолжать предложения. При этом к предложениям Алисы не стоит относиться слишком серьезно, так как она использует игровую механику.

Поздравить родных и близких с Новым годом можно будет при помощи открыток от Алисы. Нужно только сказать: «Алиса, сделай новогоднюю открытку», указать имя адресата и, если хочется, тему поздравления.

Сказки от Алисы помогут родителям отдохнуть от шумных игр детей. Если сказать: «Алиса, придумай сказку» — она начнет рассказывать историю, задавая ребятам наводящие вопросы о теме рассказа.

Создать ощущение праздника поможет новогодний квест. Алиса загадала предметы, которые ассоциируются с Новым годом. Их можно отгадывать с помощью приложения Яндекс с Алисой, в котором есть умная камера. Для этого нужно перевести камеру в режим «Новый год».

Алиса сохранит воспоминания о прошедшем годе с помощью функции «Капсула времени». Пользователи смогут записал голосовое сообщение, в котором будут отвечать на различные вопросы Алисы. К примеру, о том, что вас порадовало или разочаровало. Через год Алиса напомнит о сообщении, даст его прослушать и предложит записать еще одно послание.