Лучшие фигуристы мира снялись с чемпионата России в Санкт-Петербурге

Виктория Синицна и Никита Кацалапов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чемпионы мира по фигурному катанию 2021 года Виктория Синицина и Никита Кацалапов вынужденно снялись с предолимпийского чемпионата России. Турнир проходит в Санкт-Петербурге. Они не смогут выйти на лед с произвольным танцем. Причина - травма партнера во время тренировки. В пятницу, 24 декабря, этот дуэт не сможет выйти на лед, сообщает "КП-Спорт".

- Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина - Никита Кацалапов снимаются с чемпионата России в Санкт-Петербурге. На тренировке партнер получил травму, из-за чего ученики Александра Жулина не смогут выступить с произвольной программой, - сообщила пресс-служба ФФККР в пятницу, 24 декабря 2021 года.

Отметим, что после первого вида программы ритм-танца пара Синицина - Кацалапов шла первой. В их активе было 93,61 балла. Напомним, что в активе этой пары - победа на чемпионате мира 2021 года, в этом сезоне они выиграли два этапа серии Гран-При, став первыми в Японии и в России. На чемпионатах России 2019 и 2020 пара была первой в танцах на льду.