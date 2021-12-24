Президенты России и Израиля обменялись новогодними поздравлениями

Владимир Путин Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин и президент Израиля Ицхак Герцог побеседовали по телефону, сообщает пресс-служба Кремля в пятницу, 24 декабря.

Главы государств обменялись поздравлениями с наступающим Новым годом, а также обсудили некоторые направления сотрудничества, преимущественно в гуманитарной сфере.

"Особое внимание уделено общей задаче сохранения исторической правды о Второй мировой войне, противодействия попыткам пересмотра её итогов", - говорится в сообщении на сайте Кремля.

В завершение разговора Владимир Путин и Ицхак Герцог договорились продолжить личные контакты.

Как ранее писал сайт kp.ru, 22 октября 2021 года состоялась встреча президента России и премьера Израиля в Сочи. Путин отметил, что между Москвой и Тель-Авивом сложились уникальные отношения, а Советский Союз стоял, по сути, у истоков создания государства Израиль. Российский лидер также напомнил, что там проживает одна из крупнейших в мире зарубежных русскоязычных общин.

Нафтали Беннет в свою очередь отметил, что СССР внес огромный вклад в победу во Второй мировой войне, за что еврейский народ должен быть признателен. Позже в канцелярии израильского премьера назвали прошедшую встречу теплой и позитивной.