Совфед одобрил закон о создании единой государственной системы биометрических данных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В пятницу, 24 декабря, Совет Федерации одобрил закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в которой россияне смогут самостоятельно размещать свои образцы без посещения государственных органов.

Предусматривается перевод единой биометрической системы в статус государственной, а также утверждение российским правительством положения о ней, которое регулирует порядок ее функционирования.

Как писал сайт kp.ru, поправка в закон «Об информации, информационных технологиях и связи» предусматривает перевод единой биометрической системы в статус государственной информационной системы. В документе отмечается, что граждане смогут размещать в этой системе биометрические образцы самостоятельно, не посещая ни государственные органы, ни уполномоченные организации.

Прохождение аккредитации для госорганов, которые используют для идентификации и аутентификации по биометрическим данным, станет обязательным.