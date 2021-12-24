В Воронежской области ФСБ задержала военного, завербованного разведкой Украины

Военный, завербованный разведкой Украины, задержан в Воронежской области Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Воронежской области сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали военного, завербованного разведкой Украины. Мужчину подозревают в государственной измене.

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. По данным спецслужб, задержанный собирал данные о российской армии. Утечка информации могла нанести вред обороноспособности России.

Военный гарнизонный суд Воронежа принял решение арестовать мужчину.

Ранее ФСБ России объявила о задержании трех сотрудников украинских спецслужб, которые планировали теракт на территории Российской Федерации. Спецоперацию по задержанию диверсантов провели в трех регионах России. По предварительным данным, двое из них собирали информацию о стратегических объектах, а третий планировал теракт. В качестве потенциальных целей террористы выбрали мачту радиоцентра Черноморского флота, башню телецентра Крыма и мобильную газотурбинную электростанцию.