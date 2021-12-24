Дочка Этери Тутберидзе стал вице-чемпионкой России по фигурному катанию в танцах на льду

Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В пятницу, 24 декабря, на чемпионате России по фигурному катанию 2022 определились победители в танцах на льду. Лидировавшие после первого дня соревнований Виктория Синицина и Никита Кацалапов были вынуждены сняться с турнира из-за травмы партнера, сообщает "КП-Спорт". Без лидеров же победу одержали Александра Степанова - Иван Букин.

А вот вторая позиция по итогам двух прокатов - у Дианы Дэвис и Глеба Смолкина. Дочка Этери Тутберидзе повысила свои шансы поехать на Олимпиаду-2022 в Пекин, сообщает "КП-Спорт". Бронза ушла к дуэту Худайбердиева - Базин.

Для пары Диана Дэвис - Глеб Смолкин результат в произвольном танце - 123,71 балла. Что выше на пять баллов личного рекорда, который был установлен на Кубке Варшавы осенью 2021 года - 118,60 балла.

Фигурное катание. Чемпионат России. Танцы на льду

1. Александра Степанова/Иван Букин — 223,37 2. Диана Дэвис/Глеб Смолкин — 207,70 3. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин — 195,75 4. Аннабель Морозов/Андрей Багин — 195,65 ...8. Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро — 179,50