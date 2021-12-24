Зампред правительства Удмуртии рассказала о выделенном на льготные лекарства бюджете

Жители Удмуртии пожаловались на отсутствие льготных лекарств в аптеках Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В соцсетях периодически появляются сообщения от жителей Удмуртии, которые жалуются на отсутствие в аптеках льготных лекарств. Льготники не могут получить полагающиеся им бесплатные препараты по нескольку недель или месяцев. Так, дочь одной местной жительницы каждые 10 дней нуждается в приеме препарата Тизабри.

«Не можем получить Тизабри вторую неделю, а надо было ставить его 10 дней назад. В больнице ничего не могут нам сказать, сами не знают, когда лекарство появится для выдачи льготникам. А скоро Новый год, длинные выходные, и как нам быть? Вообще не дождемся, что ли?», - цитирует женщину Udm-info.

Также жители сообщают о нехватке льготных лекарств для страдающих бронхиальной астмой и болезнью Паркинсона.

На претензии граждан ответила зампредседателя правительства Удмуртии по вопросам здравоохранения Эльвира Пинчук. Она попросила жителей написать ей в личные сообщения для разбирательства по каждому отдельному случаю. По словам вице-премьера, в 2022 году сумма бюджетных средств на бесплатные лекарства увеличилась в 3 раза по сравнению с 2018 годом.

«В 2018 году, за год до пандемии, в Удмуртии на лекарства для льготников выделялось около 296 млн рублей, в будущем году – сразу 900 миллионов! Практически в два раза вырастут расходы на медикаменты для больных диабетом - с 114,7 до 206,5 млн рублей; на лекарства для страдающих редкими заболеваниями - с 63,5 до 133,8 млн рублей; на лечение злокачественных образований - с 21,7 до 44,4 млн рублей. А расходы на предупреждение распространения туберкулеза увеличатся более чем в 5 раз – с 9,8 до 53,7 млн рублей», - рассказала Пинчук.