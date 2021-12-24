В ВОЗ заявили, что штамм "омикрон" выявлен в 110 странах мира

Заражения омикрон-штаммом коронавируса зафиксировали уже в 110 странах мира Фото: REUTERS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила, что омикрон-штамм коронавирусной инфекции был выявлен в 110 странах мира. Соответствующую информацию ВОЗ опубликовал в пятницу, 24 декабря 2021 года.

В сообщении говорится, что "по состоянию на 22 декабря 2021 года омикрон-вариант обнаружен в 110 странах всех шести регионов ВОЗ".

Согласно предварительным данным организации, "омикрон" распространяется намного быстрее, чем "дельта" и может по распространенности обойти конкурента в местах, где сейчас активно распространяется.

Специалисты ВОЗ уточнили, что имеются данные о том, что удвоение числа зараженных "омикроном" происходит всего за два-три дня.

Касательно тяжести заболевания эксперты пока воздерживаются от однозначной оценки, но отмечают, что доля госпитализированных людей при "омикроне" ниже, чем при "дельте".

Как ранее писал сайт kp.ru, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что омикрон-штамм COVID-19 обладает низкой летальностью.

По его словам, нельзя исключать, что омикрон может стать последним штаммом, которым переболеет мир, и пандемия закончится.