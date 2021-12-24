Спасатели в образе Дедов Морозов поздравили пациентов детской больницы в Москве Фото: скриншот

Спасатели-альпинисты в костюмах Дедов Морозов поздравили пациентов Морозовской детской больницы в Москве. Об этом сообщили в столичном комплексе городского хозяйства, отметив, что новогодний десант спустился с крыши для того, чтобы через окна палат вручить детям подарки.

«Подарили новогоднюю сказку пациентам Морозовской детской больницы: 50 московских спасателей в образе Дедов Морозов высадились на крышу нового корпуса больницы, с помощью альпинистского снаряжения спустились вниз и заглянули в окна палат», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале комплекса.

Отмечается, что с пожарных подъемников детей также приветствовали Снегурочки, роли которых исполнили десять психологов московского пожарно-спасательного центра. Кроме того, пациентов детской больницы «навестила» такса Маруся, которая является талисманом столичных пожарных и спасателей.

Возле больницы также собираются провести перформанс и шествие новогодних персонажей, роли которых исполнят артисты уличных театров Москвы, в сопровождении Деда Мороза, Снегурочки и оркестра снеговиков. В больнице пройдут новогоднее представление и проведут мастер-классы.