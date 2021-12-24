Россияне назвали Александра Градского музыкантом года

Александра Градского россияне назвали музыкантом года. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Опрос ВЦИОМ накануне Нового года показал, кого россияне считают актером, музыкантом, писателем и спортсменом года. Об этом руководитель ВЦИОМ Валерий Федоров на итоговой пресс-конференции в пятницу 24 декабря. Прямая трансляция пресс-конференции доступна на странице ВЦИОМ в Facebook.

Актером года 4 процента опрошенных назвали Константина Хабенского. Это самое большое количество голосов. По три процента опрошенных считают, что актером года должны стать Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина.

Музыкантом года стал недавно ушедший из жизни Александр Градский. За его кандидатуру проголосовали 9 процентов опрошенных. 4 процента назвали музыкантом года Филиппа Киркорова, 3 процента – Полину Гагарину, столько же – Дениса Мацуева. По два процента голосов у Николая Баскова и Моргенштерна.

Писателями года названы Пушкин, Прилепин и Пелевин. За каждого из них проголосовали по 2 процента опрошенных.

Спортсменами года россияне считают гимнасток сестер Авериных, за них проголосовали 4 процента опрошенных. Столько же голосов респонденты отдали теннисисту Даниилу Медведеву. Три процента голосов получил лыжник Александр Большунов.

Также ВЦИОМ накануне Нового года выяснил, сколько денег россияне собираются потратить на новогодний стол и развлечения.