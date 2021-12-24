Песков сообщил, что Путин в целом доволен прошедшей пресс-конференцией Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин в целом доволен прошедшей в минувший четверг, 23 декабря, большой пресс-конференцией. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что общение было достаточно содержательным.

«В целом президент весьма удовлетворен общением, которое вчера состоялось. Оно было, действительно, достаточно содержательным с точки зрения тех тем, которые были затронуты», - заявил представитель Кремля.

Песков также отметил, что общение с журналистами дало возможность российскому лидеру озвучить свою позицию «по очень и очень многим вопросам».

Напомним, Путин провел свою 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, 23 декабря. Аккредитацию на мероприятие получили 506 журналистов, за время конференции глава государства успел ответить на вопросы 44 человек. Всего общение российского лидера с прессой продолжалось 3 часа 56 минут. Рекорд же по продолжительности пресс-конференции был установлен в 2008 году, когда президент общался с представителями СМИ в течение 4 часов 40 минут.