Горбачев заявил о причастности властей США к развалу СССР

Михаил Горбачев Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил о причастности представителей властей Соединенных Штатов Америки к развалу Советского Союза.

Еще до развала страны у Кремля имелись данные о том, что политики Запада «потирают руки», наблюдая за проблемами в СССР, отметил бывший политик в интервью «Интерфакс».

- В кабинете (президента США) Джорджа Буша (старшего) была целая фракция во главе с министром обороны (Диком) Чейни. Они говорили: «Горбачев неисправимый коммунист, надо делать ставку на (Бориса) Ельцина», — сообщил Горбачев.

После распада государства западные элиты «не скрывали радости», добавил он.

Ранее умер диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР Игорь Кириллов. Легендарный телеведущий скончался в возрасте 89 лет. Игорь Кириллов окончил Щепкинское театральное училище. В 1957 году начал телевизионную карьеру, устроившись помощником режиссера. Уже через 2,5 месяца он решил попробовать себя в роли телеведущего, когда Центральная студия объявила конкурс дикторов. После победы в конкурсе Кириллова сразу же поставили вести прямой эфир с запуска Советским Союзом первого искусственного спутника Земли. Именно Кириллов сообщил населению СССР о полете Юрия Гагарина в космос в апреле 1961 года.