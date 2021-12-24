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Звезды24 декабря 2021 12:00

В балетную труппу Большого театра приняли стажера

Им стал участник Молодежной балетной программы Акиб Анвар
Алексей КУЗНЕЦОВ
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Всего за пять месяцев талантливому выпускнику Академии русского балета им. Вагановой удалось раскрыть свой талант и из стажера Молодежной балетной программы стать частью легендарной балетной труппы. Об этом говорится в официальном сообщении компании «Ингосстрах», которая является генеральным спонсором Большого театра.

«Ради участия в Молодежной балетной программе будущий артист отказался от всех предложений и приехал на просмотры в Москву. После прохождения вступительных испытаний последовали два месяца усиленной учебы и подготовки, в результате которых Акиб Анвар исполнил партию в балете «Дочь фараона», - указывается в пресс-релизе.

Сейчас Анвар уже репетирует партию Испанской куклы в балете «Щелкунчик».

- Я бесконечно счастлив присоединиться к балетной труппе Большого театра. Когда ты на сцене, нужно всегда быть на высоте, второго шанса не будет. Поэтому каждый артист задает себе один вопрос: выложился ли я на 100%? Я благодарен педагогам и руководству театра, которые так много сделали для нас, – рассказал Акиб Анвар.

- Быть стажером Молодежной балетной программы – это уникальный шанс для молодых и талантливых артистов. Поддерживать ребят в их стремлениях – наша общая задача. Я невероятно рад, что программа дает результаты, это вдохновляет нас совместно с нашим партнером «Ингосстрахом» на новые проекты в области искусства, – пояснил Махар Вазиев, художественный руководитель балетной труппы Большого театра.

- Прекрасно, что программа дает видимые результаты. Я уверен, что пример Акиба Анвара вдохновит молодых талантливых ребят по всей стране, а мы со своей стороны сделаем все, чтобы их поддержать, – заявил Андрей Ларкин, генеральный директор компании «Ингосстрах».

Напомним, компания является генеральным спонсором Большого театра с 2019 года. За время сотрудничества страховая компания и легендарный театр реализовали множество значимых культурных проектов.