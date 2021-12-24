Россия третий день подряд бьет рекорд по энергопотреблению

РФ третий день подряд бьет рекорд по энергопотреблению Фото: Алексей БУЛАТОВ

Согласно оперативным данным «Системного оператора» Единой энергосистемы РФ (СО ЕЭС), Россия третий день подряд бьет рекорд по потреблению электроэнергии.

- В ЕЭС России снова зафиксирован исторический максимум потребления мощности. Это уже третий «рекордный» день в ЕЭС России подряд, — говорится в сообщении оператора.

Сегодня, 24 декабря, уровень потребления составил 161,418 тысячи МВт. За день до этого показатель был равен 159,97 тысячи МВт.

Ранее Российское правительство разрешило региональным властям самим устанавливать предельный объем потребления электроэнергии по льготным тарифам. Россиянам, которые превысят этот лимит, придется платить большему тарифу. Однако пока методика вычисления этих лимитов не разработана. В ФАС и Минэнерго убеждены, что реформа не приведет к росту цен на электроэнергию, она лишь пресечет злоупотребление льготными тарифами со стороны граждан. В ведомствах уточнили, что тарифы будут определяться, опираясь на прогнозы социально-экономического развития и существующих мер социальной поддержки жителей России.