В Google сообщили, что изучат решение российского суда об оборотном штрафе Фото: Анастасия Осипова

В пресс-службе Google сообщили, что компания изучит решение российского суда об оборотном штрафе в размере 7,2 миллиарда рублей.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сообщили в компании изданию Lenta.ru.

Напомним, мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Google и Meta грозят штрафы до 10% годовой выручки в России. Протоколы составлены по статье о повторном отказе удалить запрещенную информацию.

Компаниям грозит от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, который предшествует тому, в котором было выявлено административное правонарушение.

"Судье поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором", - говорится в сообщении пресс-службы Таганского суда Москвы.