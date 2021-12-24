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Общество24 декабря 2021 12:19

В Google сообщили, что изучат решение российского суда об оборотном штрафе

Напомним, мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей
Андрей ЧЕРНЕНКО
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В Google сообщили, что изучат решение российского суда об оборотном штрафе

В Google сообщили, что изучат решение российского суда об оборотном штрафе

Фото: Анастасия Осипова

В пресс-службе Google сообщили, что компания изучит решение российского суда об оборотном штрафе в размере 7,2 миллиарда рублей.

"Мы изучим решение суда и после этого определим дальнейшие шаги", - сообщили в компании изданию Lenta.ru.

Напомним, мировой суд в Москве назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Google и Meta грозят штрафы до 10% годовой выручки в России. Протоколы составлены по статье о повторном отказе удалить запрещенную информацию.

Компаниям грозит от 1/20 до 1/10 совокупного размера суммы выручки за календарный год, который предшествует тому, в котором было выявлено административное правонарушение.

"Судье поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором", - говорится в сообщении пресс-службы Таганского суда Москвы.