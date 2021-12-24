Правительство направит почти 92 миллиарда рублей на обновление российских школ

На выделенные средства отремонтируют две тысячи школ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Правительство России направит почти 92 миллиарда рублей на обновление школ в стране. О таких планах в пятницу, 24 декабря, заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

Как сообщил глава российского правительства в ходе заседания кабмина, на выделенные средства планируется обновить более двух тысяч школ. Соответствующие документы уже были подготовлены.

"Правительством подготовлено распоряжение о распределении субсидий 80 субъектам на ближайшие два года, направим почти 92 миллиарда рублей. За счет этих средств будут обновлены более 2 тысяч школ", - сказал Мишустин.

Как ранее писал сайт kp.ru, премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что цель российских властей заключается в кардинальном улучшении жизни граждан страны. Об этом глава правительство сообщил в среду, 22 декабря, на встрече с членами экспертного совета при кабмине.