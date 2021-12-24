Путин заявил о необходимости обеспечить долгосрочный рост экономики

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российская экономика восстановилась, а теперь необходимо заняться обеспечением долгосрочного экономического роста. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в пятницу, 24 декабря, в ходе встречи с членами правительства, отметив, что необходимо переходить от экстренных, антикризисных мер поддержки экономики к системным мерам.

«Восстановление экономики в целом пройдено, в условиях пандемии, сложных глобальных вызовов наша экономика показала свою устойчивость. На повестке задача следующего уровня - необходимо без пауз обеспечить качественный долгосрочный экономический рост», - заявил российский лидер.

Путин также отметил, что экономический рост не является самоцелью, а ключевым он назвал вопрос о повышении реальных доходов граждан.

Напомним, как писал сайт kp.ru, днем ранее, 23 декабря, в ходе своей большой пресс-конференции российский лидера заявил, что экономика России оказалась более готовой к пандемии, чем у других стран.