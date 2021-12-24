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В мире24 декабря 2021 12:47

Прокуратура Украины попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене

Экс-президент незалежной заявил об отсутствии доказательств его вины
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Петр Порошенко

Петр Порошенко

Фото: REUTERS

Украинская Прокуратура попросит суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Как передает издание «Главком» со ссылкой на три отдельных источника, приближенных к офису генпрокурора, исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента незалежной с правом внесения залога в размере 1 млрд гривен (около 37 млн долларов)

Тем временем сам Порошенко заявил об отсутствии доказательств его вины.

«Это сумасшествие. Я пятый президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров», - заявил политик в эфире «5 канала».

Напомним, экс-президент принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Сотрудники Государственное бюро расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как бывший украинский лидер скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене. Как писал сайт kp.ru, накануне Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января 2022 года.