Прокуратура Украины попросит суд арестовать Порошенко по делу о госизмене

Петр Порошенко Фото: REUTERS

Украинская Прокуратура попросит суд арестовать бывшего президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене.

Как передает издание «Главком» со ссылкой на три отдельных источника, приближенных к офису генпрокурора, исполняющий обязанности генпрокурора Украины Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента незалежной с правом внесения залога в размере 1 млрд гривен (около 37 млн долларов)

Тем временем сам Порошенко заявил об отсутствии доказательств его вины.

«Это сумасшествие. Я пятый президент государства и вы должны иметь перед тем, как что-то провозглашать, убедительные доказательства и для общества, и для наших международных партнеров», - заявил политик в эфире «5 канала».

Напомним, экс-президент принял решение покинуть Украину на фоне обвинений в госизмене по делу о поставках угля с Донбасса. Сотрудники Государственное бюро расследований опубликовало видеозапись, на которой видно, как бывший украинский лидер скрылся бегством от вручения повестки на допрос по делу о государственной измене. Как писал сайт kp.ru, накануне Порошенко пообещал вернуться на Украину в первой половине января 2022 года.