В пункте переработки мусора рассказали о самых интересных находках Фото: Андрей АБРАМОВ

Сотрудники приемного отделение КПО "Дон" под Каширой рассказали о самых интересных вещах, найденных при сортировке мусора.

Работники предприятия находили настенные часы бренда Gustav Becker, советскую узкопленочную кинокамеру "Кварц-5", фолиант "Ларец мудрости духовной", в котором собраны поучения святых отцов и подвижников благочестия и даже поднос с авторской надписью художницы жостовской росписи Кледовой, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Отмечается, что все интересные находки отправляются в музей.

Ранее сайт KP.ru рассказывал о странных находках в тюменской канализации.

"В этом году извлекали лосиные рога, ласт, двухметровое бревно, большое банное полотенце, несколько мобильных телефонов, игрушки, куски бетона и даже копыта животных", - поделились в "Росводоканал Тюмень"