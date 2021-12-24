Постпредство России предложило ЕС и США адресовать свои нотации не Москве, а Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Европейский союз и США должны адресовать свои нотации не Москве, а Киеву для прекращения внутреннего конфликта в незалежной. Об этом говорится в заявлении постпредства России при Евросоюзе, опубликованном в пятницу, 24 декабря, в ответ на сообщения о подготовке Западом санкций в случае некоей агрессии в отношении Украины.

В российской дипмиссии отмечают, что за более чем семь лет «кровавого внутреннего противостояния» украинские власти видимо, так и не поняли «пагубного влияния» данного конфликта на государственность Украины, а также судьбы граждан по обе стороны.

«Именно в этом направлении нашим уважаемым партнерам стоило бы, наконец, обратить нравоучительные нотации и использовать свой неоспоримый опыт, авторитет и влияние», - заявляют дипломаты.

Напомним, накануне в Кремле заявили, что Россия перемещает свои войска исключительно на своей территории, отметив, что является суверенным правом. Как сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Москва предпринимает подобные действия на фоне «весьма и весьма недружественных действий» оппонентов по НАТО, а также США и европейских стран.