«Bauman DeepTech»: новый стратегический проект МГТУ им. Н.Э. Баумана

Фото предоставлено пресс-службой МГТУ им. Н.Э.Баумана

Программа направлена на разработку инновационных продуктов нового поколения: от гибридных процессоров для сверхбыстрых вычислений и систем «организм-на-чипе» до материалов с уникальными свойствами и прорывных решений в области искусственного интеллекта.

Проект «Bauman DeepTech» объединяет шесть R&D треков: Гибридные вычисления, Фотоника, Биотехнологии и мягкая материя, Цифровое материаловедение, Искусственный интеллект и Робототехника. Развитие направлений будет обеспечено за счет слияния ведущих центров Университета в междисциплинарные кластеры.

«Bauman DeepTech» – это намного больше, чем шесть команд, объединенных единым брендом. Это слаженный механизм, каждый участник которого четко понимает свою миссию – разработать уникальный продукт, решающий важнейшие задачи человека. Бауманский «диптех» станет основой разработки кроссплатформенных продуктов, глобально трансформируя систему подготовки инженеров нового поколения», – отмечает руководитель стратегического проекта «Bauman DeepTech» Илья Родионов.

Привлечение ведущих мировых ученых, внедрение проектного управления временными научными группами и глубокая трансформация системы управления исследованиями обеспечат достижение новых научных результатов и вывод на мировой рынок сквозных цифровых продуктов, не имеющих аналогов.

«Основная задача проекта для нашего Университета – это создание не только портфеля междисциплинарных компетенций по прорывным технологиям, но и способности постоянно расширять и обновлять этот портфель в ответ на новые технологические вызовы. Бауманка становится мощным исследовательским флагманом, формирующим стратегические направления развития бизнеса. Исследовательская повестка за нами и, значит, за нами будущее», – комментирует и.о. ректора МГТУ им. Н.Э. Баумана Михаил Гордин.