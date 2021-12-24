Генпрокуратура Украины обвинила главу Минтранса РФ в переправке людей через границу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Генеральная прокуратура Украины предъявила главе Министерства транспорта РФ Виталию Савельеву обвинение за «незаконную переправку лиц» через украинскую границу. Обвинение также предъявлено заместителю главы ведомства. Об этом говорится в сообщении офиса генпрокурора незалежной, распространенном в пятницу, 24 декабря.

«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», - говорится в соответствующем сообщении.

Как заявляет следствие, российский министр, работая на руководящей должности авиакомпании «Аэрофлот», организовал перевозку граждан в Крым в период с апреля 2014 года по ноябрь 2020 года. Украинские следователи утверждают, что в общей сложности было перевезено 329 тысяч человек.

В Генпрокуратуре заявляют, что действия главы Минтранса РФ являются незаконными, поскольку подобные перевозки якобы нарушают государственную границу Украины, а также не соответствуют нормам международного права и воздушного права незалежной.

«Российская авиакомпания выполняла незаконные регулярные пассажирские авиаперевозки в закрытый международный аэропорт Симферополь и в обратном направлении», - говорится в заявлении.

Напомним, Крым вернулся в состав России в ходе референдума, который состоялся 16 марта 2014 года, когда подавляющее большинство крымчан высказались за воссоединение полуострова с РФ.