Фото новогодней открытки от Путина опубликовано в сети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Сети появились первые снимки президентской новогодней открытки. Ее Владимир Путин направит чиновникам и главам государственных корпораций – это ежегодная традиция.

Не исключено, что вариантов новогодних и рождественских открыток несколько. На той, что оказалась в Сети, написаны теплые слова в адрес получателя и личная подпись президента.

"От души поздравляю Вас с Новым годом и Рождеством! С этими замечательными, всеми любимыми праздниками связаны добрые семейные традиции, особая неповторимая атмосфера домашнего тепла и уюта, искренняя вера в исполнение желаний", — гласит текст президентской открытки.

Вот так выглядит новогодняя открытка от президента. Фото: Life

Президент также желает получателям здоровья, успехов и добрых событий в наступающем 2022 году, сообщает Life.

Накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что у него нет и никогда не было любимчиков среди сотрудников администрации и правительства.

Глава РФ отметил, что важнее оценивать работу всего коллектива в целом, а не отдельных сотрудников, пишет ФАН.