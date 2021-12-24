Япония не будет отправлять на Олимпиаду в Пекине министров и правительственных чиновников

Япония не будет отправлять на Олимпиаду в Пекине министров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Токио не будет отправлять на зимнюю Олимпиаду в Пекине своих министров и правительственных чиновников. Такое заявление в пятницу, 24 декабря, сделал генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно.

«У нас нет планов отправлять в Пекин правительственную делегацию» - заявил генсек японского кабмина, уточнив, что страна будет представлена спортивными чиновниками, в том числе председателями оргкомитета.

При этом, Мацуно отметил, что Япония не считает решение не отправлять правительственную делегацию на зимнюю Олимпиаду в Пекине примером дипломатического бойкота, указав на то, что такое решение было принято самостоятельно

«Что касается присутствия нашей делегации на Играх в Пекине, то мы не намерены использовать специфические термины. Насколько я знаю, выражение "дипломатический бойкот", о чем заявляли США, нами не используется», - заявил он.

Напомним, ранее США объявили дипломатический бойкот зимней Олимпиады в Пекине, через некоторое время к американскому бойкоту присоединился ряд стран, а в Европарламенте призвали к полному бойкоту игр. Как писал сайт kp.ru, в МИД РФ заявили, что такие действия ведут к развалу мировой спортивной системы.