Минкульт Украины раскритиковал образ гражданки страны в сериале Netflix

На Украине раскритиковали образ гражданки страны в американском сериале Фото: скриншот сериала

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко раскритиковал образ украинки Петры в сериале «Эмили в Париже» американского стримингового сервиса Netflix.

- В «Эмили в Париже» имеем карикатурный образ украинки, который является неприемлемым. А с другой стороны – еще и оскорбительным. Такими будут видеть украинцев за границей? Которые воруют, хотят получать все бесплатно, боятся депортации? Так не должно быть, — написал украинский политик у себя в Telegram.

Он добавил, что уведомит о своей позиции руководство сервиса. При этом Ткаченко остался доволен качеством сериала.

Проект kp.ru "Сериалы" сообщает, что зрители тоже были возмущены ситуацией. Так, проживающая в Париже украинка обвинила Netflix в невежестве и нетерпимости.Она заявила, что не может поверить, что такое все еще происходит в 2021 году.

Ранее украинские СМИ набросились с критикой на драму «Солнцепек», которая стала популярной не только в России, но и в соседних странах. Недовольство вызвало то, что съемки фильма проходили в Симферополе. По мнению публициста украинского издания «Реальная газета», в фильме якобы искажены реальные факты, а саму картину, из-за большого количества кровавых сцен, он сравнил с фильмами культового голливудского режиссера Квентина Тарантино. Ему также не понравилось, что ленту снимали в Симферополе, а не в Луганске.