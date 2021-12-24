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Политика24 декабря 2021 14:06

Путин призвал избавиться от ограничений, которые тормозят сотрудничество науки и регионов

Об этом президент заявил на совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию
Наталья СМИРНОВА
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Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS

Президент РФ Владимир Путин принял участие в совместном заседании Госсовета и Совета по науке и образованию в пятницу, 24 декабря. Глава государства призвал избавиться от ограничений, которые тормозят сотрудничество научных центров с регионами и бизнесом.

Как отметил Путин, что инновационные проекты в России должны стать точкой притяжения талантов из других регионов и даже других стран. По словам президента, в России есть для этого все возможности - объединить ученых, регионы и предпринимательское сообщество.

"Для этого нужно снять целый ряд сохраняющихся до сих пор ограничений, которые тормозят сотрудничество науки и регионов, создать такие условия, чтобы бизнес активнее инвестировал в технологическое развитие", - цитирует Путина ТАСС.

Путин подчеркнул, что существующий фундаментальный задел позволит бизнесу в содружестве с научными центрами создавать уникальные конкурентные продукты и решения.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин считает, что чемпионат мира по хоккею может пройти в Уфе. Об этом он заявил во время большой пресс-конференции.