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Общество24 декабря 2021 14:12

Патрули на природных территориях Москвы отслеживают незаконную вырубку елей

Накануне Нового года инспекторы чаще проверяют лесопарки и заказники
Светлана ВОЛКОВА
Светлана ВОЛКОВА
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Фото: Shutterstock

В столице стартовала ежегодная профилактическая акция «Ель» для защиты лесопарков от незаконной вырубки хвойных деревьев.

«Во время акции повышен контроль на природных территориях, проводится усиленное патрулирование инспекторами «Мосприроды», в том числе с использованием спецтехники», – рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, за незаконную вырубку елей по закону светит наказание вплоть до уголовной ответственности.

«Для профилактики таких происшествий накануне новогодних праздников специалисты проводят масштабную информационную работу, - отметил Петр Бирюков. - На встречах с москвичами, в том числе в онлайн-формате, объясняют, чем опасна для природных территорий вырубка хвойных и к каким последствиях может привести».

Благодаря этому в 2020 году не было ни одного случая незаконной вырубки елей и сосен на природных территориях Москвы.