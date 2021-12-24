Путин поручил ускорить выплату северных надбавок ученым Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Исследователи, работающие на севере России, должны получать надбавки не через несколько лет, а сразу первого месяца работы в регионе. Такое заявление в пятницу, 24 декабря, сделал российский президент Владимир Путин в ходе совместного заседания Госсовета и Совета по науке и образованию.

«Нужно, безусловно, поддержать таких исследователей, в том числе они должны получать так называемые северные надбавки в полном объеме не через несколько лет, как сейчас, а уже с первого месяца работы», - заявил глава государства.

Российский лидер напомнил, что на севере страны работают эксперты в таких научных сферах, как биология, охрана окружающей среды, а также ученые, которые занимаются исследованием изменения климата, отметив, что все они трудятся на «арктических территориях России в непростых условиях Крайнего Севера».

Как писал сайт kp.ru, Путин также поручил правительству заняться решением проблем, о которых журналисты из российских регионов говорили на прошедшей в минувший четверг, 23 декабря, большой пресс-конференцией.