Цена газа в Европе опустилась ниже 1200 долларов за тысячу кубометров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Цена на газа в Европе в ходе биржевых торгов в пятницу, 24 декабря, продолжает снижаться и упала ниже 1200 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

В ходе торгов в пятницу, 24 декабря, стоимость январских фьючерсов по индексу голландского TTF подскочила до 1 157 долларов за тысячу кубометров или 98,655 евро за МВт·ч. Таким образом общие снижение стоимости голубого топлива с начала дня составляет свыше 25%.

Напомним, цена газа в Европе стремительно росла на этой неделе. Как писал сайт kp.ru, в минувшую среду, 22 декабря, стоимость голубого топлива превысила рекордные 2300 долларов за тысячу кубометров, а общий рост составил 24%. Все это произошло на фоне решения компании «Газпром» не бронировать дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину в январе 2022 года, а позже приостановила транзит газа в Германию по трубопроводу «Ямал – Европа».