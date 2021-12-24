Генерал-лейтенанта полиции Александра Кравченко назначен замглавы МВД РФ

Владимир Путин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении генерал-лейтенант полиции Александра Кравченко заместителем министра внутренних дел России. Об этом говорится в указе российского лидера, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации в пятницу, 24 декабря.

«Назначить генерал-лейтенанта Кравченко Александра Николаевича заместителем министра внутренних дел РФ, освободив его от занимаемой должности», - говорится в указе главы государства.

Александр Кравченко более 15 лет занимал должности в подразделениях уголовного розыска, а в период с 1993 по 1995 год возглавлял отдел уголовного розыска криминальной милиции УВД Ростова-на-Дону, после чего был назначен начальником ОВД Ленинского района Ростова-на-Дону, где проработал четыре года. Следующие три года Кравченко занимал должность УГИБДД ГУВД Ростовской области.

С 2002 года по 2008 года Кравченко был первым заместителем начальника ГУВД по Ростовской области, а с ноября 2008 года занимал пост начальника ГУ МВД России по Волгоградской области.