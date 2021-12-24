Марк Кондратюк стал новым чемпионом России по фигурному катанию среди мужчин

Марк Кондратюк. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кондратюк - новый чемпион России по фигурному катанию, сообщает "КП-Спорт".Новому чемпиону России всего 18 лет. Кондратюк за два проката в Санкт-Петербурге получил 284,37 балла. Он обошел на 0,67 балла Михаила Коляду, который последние годы неизменно становился чемпионом России.

Финальное место в тройке получил Андрей Мозалев - 278,28 балла. Именно чемпионат России является ключевым этапом для отбора на Олимпиаду-2022, которая пройдет в Пекине в феврале.

Сегодня чуть позже на чемпионате России по фигурному катанию 2022 настанет время решающего вида. Свою короткую программу представят женщины.

Чемпионат России. Мужчины. Результаты по итогам короткой и произвольной программы

1. Марк Кондратюк — 284,37. 2. Михаил Коляда — 283,70. 3. Андрей Мозалёв — 278,28. 4. Евгений Семененко — 274,28. 5. Пётр Гуменник — 267,45.