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Общество24 декабря 2021 15:05

Оперштаб назвал регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета

Севастополь и Чукотский автономный округ стали регионами-лидерами по коллективному иммунитету к коронавирусу
Наталья СМИРНОВА
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Близки к достижению отметки в 80% коллективного иммунитета Санкт-Петербург и Карелия

Близки к достижению отметки в 80% коллективного иммунитета Санкт-Петербург и Карелия

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы-лидеры по коллективному иммунитету. Таковыми стали Севастополь и Чукотский автономный округ.

Отмечается, что в Севастополе коллективный иммунитет достигает уровня 90,2%. В Чукотском автономном округе - 80,3%.

Как отметила глава оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова к отметке в 80% по коллективному иммунитету также приближаются Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%). Выше 70% коллективный иммунитет в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях и в Москве.

"Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - приводит слова Голиковой оперштаб.

Как ранее писал сайт kp.ru, чуть более половины жителей России одобрили вакцинацию несовершеннолетних от коронавирусной инфекции с согласия родителей. Об этом гласят итоги исследования портала стопкоронавирус.рф.