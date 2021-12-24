Оперштаб назвал регионы-лидеры по уровню коллективного иммунитета

Близки к достижению отметки в 80% коллективного иммунитета Санкт-Петербург и Карелия Фото: Алексей БУЛАТОВ

В оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции назвали регионы-лидеры по коллективному иммунитету. Таковыми стали Севастополь и Чукотский автономный округ.

Отмечается, что в Севастополе коллективный иммунитет достигает уровня 90,2%. В Чукотском автономном округе - 80,3%.

Как отметила глава оперштаба, вице-премьер Татьяна Голикова к отметке в 80% по коллективному иммунитету также приближаются Санкт-Петербург (79,6%) и Карелия (78,9%). Выше 70% коллективный иммунитет в Тыве, Московской, Липецкой, Мурманской, Калининградской областях и в Москве.

"Очень важно сохранить темпы вакцинации и ревакцинации с учетом распространения нового штамма "омикрон", - приводит слова Голиковой оперштаб.

Как ранее писал сайт kp.ru, чуть более половины жителей России одобрили вакцинацию несовершеннолетних от коронавирусной инфекции с согласия родителей. Об этом гласят итоги исследования портала стопкоронавирус.рф.