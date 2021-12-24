Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика24 декабря 2021 15:28

The American Conservative предрек американским войскам провал на Украине

Экс-советник Минобороны США назвал возможной проблемой политику многообразия в американской армии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Елена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
The American Conservative предрек американским войскам провал на Украине

The American Conservative предрек американским войскам провал на Украине

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика многообразия в американской армии может стать проблемой в случае конфликта между Москвой и Киевом. Такое мнение бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.

Как считает экс-советник военного ведомства, при большой разнице в расходах на оборону российская армия превосходит американскую. Макгрегор обратил внимание на то, что в войсках России были уволены консервативные главнокомандующие, а состав довольно молодой. По его словам, состав войск НАТО несогласованный и неопытный.

«Далеко на западе, за польской границей, развернуто неуклюжее сборище из Сухопутных войск США и НАТО, которые, несмотря на многолетнее взаимодействие, до сих пор не научились воевать эффективно как единый боевой организм», - заявил он

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва ни собирается ни на кого нападать. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает свои войска только на своей территории, отметив, что является суверенным правом.