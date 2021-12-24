The American Conservative предрек американским войскам провал на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Политика многообразия в американской армии может стать проблемой в случае конфликта между Москвой и Киевом. Такое мнение бывший советник министра обороны США Дуглас Макгрегор в журнале The American Conservative.

Как считает экс-советник военного ведомства, при большой разнице в расходах на оборону российская армия превосходит американскую. Макгрегор обратил внимание на то, что в войсках России были уволены консервативные главнокомандующие, а состав довольно молодой. По его словам, состав войск НАТО несогласованный и неопытный.

«Далеко на западе, за польской границей, развернуто неуклюжее сборище из Сухопутных войск США и НАТО, которые, несмотря на многолетнее взаимодействие, до сих пор не научились воевать эффективно как единый боевой организм», - заявил он

Напомним, в Кремле ни раз говорили о том, что Москва ни собирается ни на кого нападать. Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия перемещает свои войска только на своей территории, отметив, что является суверенным правом.