Глава офиса Зеленского пообещал, что Украина выполнит Минские соглашения

В офисе президента сообщили, что Киев не будет выходить из соглашений Фото: REUTERS

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал информацию о возможном выходе Киева из Минских соглашений ("Минск-2"). Он отметил, что у украинского правительства нет таких планов - напротив, оно намерено выполнять взятые на себя обазятельства.

"Мы не собираемся выходить из Минска... У нас четкая позиция. На базе минских соглашений мы предлагаем пути решения", - сказал Ермак в интервью изданию "Фокус".

По словам Ермака, президент Владимир Зеленский настроен на диалог с Россией и ее властями по вопросу Минских соглашений. Украина, по словам Ермака, готова выполнять взятые на себя обязательства, хотя они и были подписаны предыдущим руководством страны.

"Повторюсь, в документах есть спорные вопросы, есть некоторые положения, сформулированные таким образом, что трактуются сторонами по-разному. Поэтому Украина предлагает и будет предлагать пути выхода из создавшейся ситуации", - считает Ермак.

Как ранее писал сайт kp.ru, глава Министерства иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что страна выступит на стороне Украины в случае конфликта с Россией.