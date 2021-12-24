Пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" перенесен из-за сбоя в наземном комплексе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пуск тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», который был намечен на пятницу, 24 декабря, перенесен по причине сбоя в наземном комплексе.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к военному ведомству, сбой в наземном комплексе произошел за полторы минуты до старта. Отмечается, что с самой ракетой все в порядке.

«За полторы минуты до старта "Ангары" сформировалась команда автоматики на отбой пуска», - приводит агентство слова собеседника.

Напомним, в минувший вторник, 21 декабря, пресс-служба Тихоокеанского флота заявила, что новейшая подводная лодка «Петропавловск-Камчатский» успешно поразила цель ракетой «Калибр» в Японском море. Как писал сайт kp.ru, сообщалось, что перед пуском подлодка совершила «тактический маневр скрытного выхода в район выполнения задач».