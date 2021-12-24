МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины из-за нападения на консульство во Львове

МИД РФ вызывал временного поверенного в делах Украины из-за нападения на консульство во Львове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Министерство иностранных дел РФ был вызван поверенный в делах Украины в России для заявления протеста из-за нападения на российское Генеральное консульства во Львове. Об этом сообщили в пятницу, 24 декабря, во внешнеполитическом ведомстве.

«Был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», - говорится в заявлении российского министерства.

В МИД РФ отметили, что нападение на российское консульство является следствием нагнетания русофобской истерии на Украине, а также разжигания ненависти и вражды. В ведомстве также заявили, что ждут извинений за подобные действия.

«Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», - говорится в сообщении.

Напомним, около 3 часов ночи в пятницу, 24 декабря, неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства России во Львове. Как сообщили правоохранители Львовской области, в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб дипломатическому представительству нанесен не был.