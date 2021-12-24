Глава Минприроды исполнит желание мальчика из Татарстана съездить в Санкт-Петербург

Глава Минприроды Александр Козлов Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минприроды Александр Козлов принял участие во всероссийской акции "Елка желаний". В ее рамках любой желающий может исполнить мечту детей с ограниченными возможностями здоровья, сирот и тех, кто находится в сложной материальной ситуации.

Александр Козлов для "Елки желаний" исполнит мечту мальчика из Татарстана. Тот написал в своем письме, что хочет побывать в Санкт-Петербурге, пишет РИА Новости.

"Дамир Кмулин (республика Татарстан) - мечтаю о поездке в Санкт-Петербург. Дамир, значит съездишь", - сказал Козлов.

Как ранее писал сайт kp.ru, "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В акции принимают участие, в том числе, представители российских властей.

5 декабря на Международном форуме добровольцев Владимир Путин в четвертый раз присоединился к акции «Елка желаний». Президент пообещал выполнить три детских желания, выбранных случайным образом.