Алина Загитова огорошила фанатов заявлением о поездке на Олимпиаду-2022

Алина Загитова поедет на Олимпиаду-2022. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На Олимпиаду-2022 в Пекин поедет в новом для себя качестве олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова. Победившая в 2018 году в Пхенчхане Загитова объявила, что будет в Китае в феврале 2022 года, сообщает "КП-Спорт".

- Я не завидую судьям, которые будут судить девочек. Жаль, что не весь состав на чемпионате - Даша Усачева и Алена Косторная получили травмы. Хочу сказать, что очень волнуюсь. Это - такая честь ехать на Олимпиаду, но в качестве репортера. Для меня это очень почетно, - заявила Алина Загитова в эфире "Первого канала".

Напомним, что сегодня чуть ранее первую в жизни победу на чемпионате России по фигурному катанию одержал 18-летний Марк Кондратюк.Он смог обойти Михаила Коляду, который до этого считался лидером российской команды.