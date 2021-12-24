В России выпустили в гражданский оборот две партии вакцины от COVID-19 для подростков

Вакцина для подростков от коронавируса выпущена в гражданский оборот в РФ. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Росздравнадзор сообщил о выпуске в гражданский оборот двух партий вакцины от COVID-19. Об этом сообщается в реестре лекарственных препаратов этого ведомства. Комбинированная векторная вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2 получила регистрационное удостоверение и внесена в АИС Росздравнадзора 24 декабря 2021 года.

О том, что представляет собой вакцина «Гам-Ковид-Вак М» (также известная как «Спутник М»), которая предназначена для профилактики ковида у подростков, читайте здесь на kp.ru.

Также в пятницу, 24 декабря вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусной инфекции в России превысил 60%.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин накануне Нового года поручил усилить борьбу с коронавирусной инфекцией. В то же время Путин выступил против дополнительных ограничений с QR-кодами накануне новогодних праздников.