Посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины из-за атаки на консульство во Львове

Москва ждет извинений от Киева Фото: REUTERS

Посольство России в Киеве направило ноту в МИД Украины с требованием принять меры по усилению безопасности генконсульства во Львове. Это было сделано после того, как ночью неизвестный бросил в здание бутылку воспламеняющейся смеси.

Как говорится в заявлении МИД РФ, инцидент создал угрозу безопасности дипломатического учреждения. Однако никто из сотрудников генконсульства не пострадал.

"Очевидно, что такая вопиющая и недопустимая акция стала следствием нагнетания на Украине русофобской истерии, разжигания ненависти и вражды к Российской Федерации", - подчеркнули в дипведомстве.

В связи со случившимся Россия ждет от Украины извинений за недостаточное обеспечение безопасности российского генконсульства во Львове.

Как ранее писал сайт kp.ru, около 3 часов ночи в пятницу, 24 декабря, неизвестный бросил бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью в забор Генерального консульства России во Львове. Как сообщили правоохранители Львовской области, в результате инцидента никто не пострадал, а ущерб дипломатическому представительству нанесен не был.