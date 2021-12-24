Эксперты рассказали, как уберечь новогоднюю елку от котов

Специалисты дали советы, как обезопасить новогоднюю елку от котиков. Фото: Алексей ФОКИН

Накануне Нового года эксперты из благотворительной организации Cats Protection (Великобритания) рассказали, как обезопасить новогоднюю елку от нападения домашних котов. Эти советы не гарантируют стопроцентной безопасности ели, но помогают снизить вероятность того, что кот заберется на елку или опрокинет ее. Советы специалистов публикует The Independent.

Во-первых, вам помогут мешки с керамзитом. Эксперты советуют зафиксировать и утяжелить с их помощью основание елки. Мешки можно замаскировать под сугробы. Подставку для елки надо выбирать устойчивую и крепкую. Если в доме есть коты, елку лучше установить в углу, так, чтобы рядом не было полок, шкафов, тумбочек – никаких предметов, с которых кот может прыгнуть на елку.

Игрушки эксперты советуют выбирать пластиковые, матовые и закрепить их так, чтобы они не раскачивались. Также стоит спрятать провода от гирлянд, а от дождика и мишуры лучше вовсе отказаться – кот может их съесть и серьезно пострадать.

Вообще специалисты советуют не наряжать елку сразу после того, как вы принесете ее в дом, а дать питомцу привыкнуть к дереву в течение 2-3 дней.

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