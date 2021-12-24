МИД России выразил протест представителю посольства Японии из-за выставки по Курилам в Токио Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министерство иностранных дел России вызывало 17 декабря представителя японского посольства в Москве, которому выразили протест в связи с прошедшей в Токио выставки по Курилам. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство.

«Акцентировано, что, несмотря на официальное предупреждение МИД России по поводу аналогичного мероприятия в 2020 году, японские организаторы вновь пошли на этот провокационный шаг», - заявила официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

Отмечается, что МИД РФ также выразил японскому дипломату озабоченность из-за декабрьских японо-американских военных учений вблизи российских границ. Кроме того, подчеркивается, что Москва и далее «будет внимательно отслеживать подобные действия, за которыми видится упорное нежелание Токио предпринимать практические шаги по учету российских озабоченностей в сфере безопасности».

Напомним, Токио оспаривает территориальную принадлежность четырех островов Курильской гряды. Речь идет об островах Кунашир, Хабомаи, Итуруп и Шикотан. Япония ссылается на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. На данный момент мирного договора между Токио и Москвой не существует, и японская сторона время от времени поднимает вопрос о принадлежности Курил.