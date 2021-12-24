Эндокринолог объяснила, можно ли заменять норму чистой воды другими напитками Фото: Shutterstock

Эндокринолог объяснила, можно ли заменять норму чистой воды другими напитками

О том, что человек должен выпивать каждый день не менее 2 литров чистой воды, нам твердят ежедневно. Можно ли заменять часть нормы чаем или супом, ответила эндокринолог и диетолог Татьяна Филиппова.

Эксперт подтверждает, что любые жидкости, употребляемые человеком, входят в указанную норму.

- Чай, кофе, соки и даже блюда с содержанием жидкости, такие как супы, бульоны тоже приравниваются к общему количеству употребляемой жидкости, - говорит врач.

Но вопрос замены не так прост, как кажется. Получая жидкость, например, из супа, организму нужно отделить ее от сопутствующих компонентов при переваривании. Так что организм получит воды меньше, нежели ее было в тарелке.

- Но чистая питьевая вода все же нужна организму. Иными напитками и блюдами не компенсировать потребность в жидкости. Обычая питьевая вода должна обязательно поступать в организм, - заключила эндокринолог в беседе с Пятым каналом.

Врач также посоветовала не опираться на общие формулы расчета потребляемой воды, которые предписывают по 30 гр. на один килограмм веса.

Ориентироваться стоит только на личное самочувствие и особенности здоровья, но со временем наш организм привыкает пить воду и если начать хотя бы с одного стакана воды, то потребности будут возрастать.

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