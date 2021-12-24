Стала известна победительница короткой программы ЧР по фигурному катанию у женщин

Камила Валиева. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в пятницу, 24 декабря, в Санкт-Петербурге прошли соревнования в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию. В женском одиночном катании предстояло выявить сильнейших по итогам первой половины соревнований. Прогнозы многих экспертов оправдались - Камила Валиева одержала победу в первом прокате на чемпионате России 2022, сообщает "КП-Спорт".

Камила Валиева за свой прокат получила от судей 90,38 балла. Что является превышением мирового рекорда. Но на национальных турнирах высшие достижения не фиксируются согласно правилам. Второе место после короткой программы - у Софьи Муравьевой из академии Евгения Плющенко. Она набрала 81,87 балла. Промежуточное третье место на чемпионате России - у чемпионки мира Анны Щербаковой. В первом выступлении она набрала 81,46 балла. Отставание от Муравьевой - 0,41 балла. Вообще ничего.

Произвольная программа на чемпионате России по фигурному катанию 2022 пройдет завтра, 25 декабря. По итогам двух выступлений определится победительница соревнований. Как и состав сборной на главные турниры олимпийского сезона.