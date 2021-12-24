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Политика24 декабря 2021 17:25

Джабаров возмутился решением Украины возбудить уголовное дело на главу российского Минтранса

Сенатор назвал все происходящее "несусветной глупостью"
Елена АКИМОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Джабаров возмутился решением Украины возбудить уголовное дело на главу российского Минтранса

Джабаров возмутился решением Украины возбудить уголовное дело на главу российского Минтранса

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал возбуждение уголовного дела на Украине в отношении главы российского Минтранса Виталия Савельева.

Причиной стало «незаконного авиасообщения с Крымом» и это, по мнению сенатора, настоящий беспредел.

Джабаров подчеркивает, что в Киеве так и будут изгаляться, пока «народ не снесет нынешнюю власть».

- Они там просто сходят с ума. Реально. Потому что Россия направляет самолеты по приказу своего министра внутри своей территории, — сказал парламентарий в беседе с Life.

Сенатор напомнил, что Крым принадлежит российской стороне с 2014 года и жители полуострова приняли такое решение в ходе референдума. Этот вопрос для РФ закрыт.

Так что вопросы, касающиеся связи с полуостровом, будь то авиа или железнодорожное сообщение, Киев не касается.

- Извините, это становится уже беспределом. Это истерика, которая никак не может остановиться, - заключил Джабаров.

Все происходящее в Киеве он назвал «несусветной глупостью» и посоветовал Следственному комитету России в ответ тоже должен инициировать встречные уголовные дела "за такие злостные нарушения закона".

А на новости из Незалежной парламентарий посоветовал не обращать внимания.

- Там постоянно пытаются найти информационный повод с целью обвинения России в чем-либо, - заключил Джабаров.

Тем временем Ялта в этом году успешно прошла курортный сезон и превысила показатели 2019 года по туристическому потоку. Об этом в комментарии ФАН рассказали в отделе по курортам и туризму администрации города Ялты.

За девять месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Причем в ялтинский регион туристический поток составил около трех миллионов человек, что на 24% превышает показатели 2019 года.