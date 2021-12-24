Джабаров возмутился решением Украины возбудить уголовное дело на главу российского Минтранса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал возбуждение уголовного дела на Украине в отношении главы российского Минтранса Виталия Савельева.

Причиной стало «незаконного авиасообщения с Крымом» и это, по мнению сенатора, настоящий беспредел.

Джабаров подчеркивает, что в Киеве так и будут изгаляться, пока «народ не снесет нынешнюю власть».

- Они там просто сходят с ума. Реально. Потому что Россия направляет самолеты по приказу своего министра внутри своей территории, — сказал парламентарий в беседе с Life.

Сенатор напомнил, что Крым принадлежит российской стороне с 2014 года и жители полуострова приняли такое решение в ходе референдума. Этот вопрос для РФ закрыт.

Так что вопросы, касающиеся связи с полуостровом, будь то авиа или железнодорожное сообщение, Киев не касается.

- Извините, это становится уже беспределом. Это истерика, которая никак не может остановиться, - заключил Джабаров.

Все происходящее в Киеве он назвал «несусветной глупостью» и посоветовал Следственному комитету России в ответ тоже должен инициировать встречные уголовные дела "за такие злостные нарушения закона".

А на новости из Незалежной парламентарий посоветовал не обращать внимания.

- Там постоянно пытаются найти информационный повод с целью обвинения России в чем-либо, - заключил Джабаров.

Тем временем Ялта в этом году успешно прошла курортный сезон и превысила показатели 2019 года по туристическому потоку. Об этом в комментарии ФАН рассказали в отделе по курортам и туризму администрации города Ялты.

За девять месяцев с начала года турпоток в Крым составил 8,3 миллиона туристов. Причем в ялтинский регион туристический поток составил около трех миллионов человек, что на 24% превышает показатели 2019 года.