Путин не планирует звонить Байдену по случаю Рождества

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о ближайших контактах российского лидера Владимир Путина с его американским коллегой Джо Байденом. Как сообщил в пятницу, 24 декабря, официальный представитель Кремля, глава РФ не планирует звонить в Вашингтон для поздравлений с Рождеством.

Католическое Рождество празднуется 25 декабря. Также в этот день праздник отмечают протестанты и прихожане 11 православных церквей (в том числе Антиохийской, Александрийской, Кипрской, Болгарской, Румынской и Элладской). Как сообщил ТАСС Песков, у Путина нет в планах поздравлять Байдена в этот день.

"Нет, в планах нет", - сказал представитель Кремля.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент России Владимир Путин выступил в защиту Деда Мороза, на которого подал в суд юрист из Санкт-Петербурга, который уже два десятилетия не может добиться исполнения его новогодних желаний.